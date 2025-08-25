Virginia abre o jogo e dá detalhes de encontro com Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca surpreendeu os telespectadores do SBT ao revelar um fato curioso de sua vida pessoal envolvendo o jogador Vini Jr.

A revelação aconteceu durante a edição do programa "Sabadou" exibida neste sábado (23/8), enquanto ela participava do quadro “Se Beber, Não Fale” ao lado de Cristina Rocha, Kaysar Dadour e Dudu Nobre.

Ao ser questionada sobre sua última experiência com ressaca, a influenciadora não hesitou: “Minha última ressaca foi recentemente”, disse.

Cristina Rocha, apresentadora do "Casos de Família", aproveitou para instigar: “Vou completar: foi com quem?”. Em resposta, Virginia riu e devolveu: “Você tá bem fofoqueirinha, não é?”.

Apesar da brincadeira, a apresentadora resolveu abrir o jogo e revelou onde tudo aconteceu. “Foi na festa do Vini. Eu saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro e sete da manhã eu tava em São Paulo”, revelou.

Entenda

A declaração reacende rumores de uma suposta aproximação entre Virginia e o atacante da seleção brasileira.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os dois teriam sido vistos juntos em clima de intimidade durante a festa de aniversário de Vini Jr., realizada em julho, no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

Fontes relataram que Virginia chegou acompanhada do jogador e permaneceu com ele em uma área reservada e mais discreta da comemoração, localizada próxima à pérgola da piscina.