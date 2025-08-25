Lucas Guedez surta após críticas por vídeo com filha de Virginia

O influenciador Lucas Guedez usou suas redes sociais neste domingo (24) para rebater duramente as críticas e comparações ofensivas que recebeu após publicar um vídeo com Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.
Nos comentários da postagem, alguns internautas chegaram a compará-lo com Hytalo Santos, preso recentemente sob acusações de tráfico de pessoas e exploração de menores, após denúncias feitas pelo youtuber Felca.
Incomodado com a repercussão, Lucas fez um longo desabafo em seus stories, afirmando estar “assustado” com os ataques. "Saí bloqueando todas as senhoras que dizem gostar de mim, que me seguem. A maioria eram senhoras, tá? E, em respeito às outras senhoras que estão aqui comentando de boa, tranquilas, quero deixar claro isso. Mas eu estou com muita raiva, porque li coisas que me deixaram, tipo assim… preciso respirar", desabafou.
O influenciador revelou ainda que foi hostilizado em um aeroporto, dias antes, por ter sido confundido com Hytalo Santos.
"Queria muito xingar, não queria estar fazendo esse discurso aqui, só queria xingar. Só que li coisas que me fizeram pensar: 'Isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim’. Porque eu sei que, deste lado, meu amor, não tem nada do que as pessoas comentarem ali, graças a Deus. Agora estão me confundindo com um imbecil e me acusando de coisas absurdas. Estão perdendo a noção!”, declarou.
Lucas também destacou que todo conteúdo que publica com as filhas de Virginia Fonseca é previamente autorizado por ela.
"Todas as vezes em que posto um vídeo com as filhas da Virginia, eu, Lucas, mando para a mãe delas. A mãe autoriza e pergunto: ‘Vi, posso postar?’, e a mãe autoriza, óbvio, porque nós não vemos maldade nenhuma. Não temos essa maldade que algumas das senhoras comentaram no meu vídeo com a Maria Alice, me acusando de coisas absurdas", afirmou, indignado.
Ele afirmou ainda que pretende tomar medidas legais contra os ataques que sofreu: “Ainda bem que tirei foto de print e vou processar essas velhas banguelas nojentas, feias, imundas”. Em meio à revolta, o influenciador lamentou que pessoas estejam deliberadamente acessando seu perfil para fazer acusações sem fundamento: “Não é nada de título aqui. A pessoa entrou já com maldade, já fazendo isso com maldade”.
Nos comentários da postagem, alguns internautas chegaram a compará-lo com Hytalo Santos, preso recentemente sob acusações de tráfico de pessoas e exploração de menores, após denúncias feitas pelo youtuber Felca.
Incomodado com a repercussão, Lucas fez um longo desabafo em seus stories, afirmando estar “assustado” com os ataques. "Saí bloqueando todas as senhoras que dizem gostar de mim, que me seguem. A maioria eram senhoras, tá? E, em respeito às outras senhoras que estão aqui comentando de boa, tranquilas, quero deixar claro isso. Mas eu estou com muita raiva, porque li coisas que me deixaram, tipo assim… preciso respirar", desabafou.
O influenciador revelou ainda que foi hostilizado em um aeroporto, dias antes, por ter sido confundido com Hytalo Santos.
"Queria muito xingar, não queria estar fazendo esse discurso aqui, só queria xingar. Só que li coisas que me fizeram pensar: 'Isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim’. Porque eu sei que, deste lado, meu amor, não tem nada do que as pessoas comentarem ali, graças a Deus. Agora estão me confundindo com um imbecil e me acusando de coisas absurdas. Estão perdendo a noção!”, declarou.
Lucas também destacou que todo conteúdo que publica com as filhas de Virginia Fonseca é previamente autorizado por ela.
"Todas as vezes em que posto um vídeo com as filhas da Virginia, eu, Lucas, mando para a mãe delas. A mãe autoriza e pergunto: ‘Vi, posso postar?’, e a mãe autoriza, óbvio, porque nós não vemos maldade nenhuma. Não temos essa maldade que algumas das senhoras comentaram no meu vídeo com a Maria Alice, me acusando de coisas absurdas", afirmou, indignado.
Ele afirmou ainda que pretende tomar medidas legais contra os ataques que sofreu: “Ainda bem que tirei foto de print e vou processar essas velhas banguelas nojentas, feias, imundas”. Em meio à revolta, o influenciador lamentou que pessoas estejam deliberadamente acessando seu perfil para fazer acusações sem fundamento: “Não é nada de título aqui. A pessoa entrou já com maldade, já fazendo isso com maldade”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Luan e Wanessa cantam coladinhos após surto de Dolabella vir à tona
- Mariana Morais Grávida, Maíra Cardi é diagnosticada com fungo e expõe riscos
- Mariana Morais Virginia abre o jogo e dá detalhes de encontro com Vini Jr.
- Mariana Morais Zé Felipe xinga Dado Dolabella após suposta agressão contra Luan e Wanessa
- Mariana Morais Vera Fischer impressiona com revelação inusitada sobre homens: 'Pobre'
- Mariana Morais Naomi Campbell faz relato chocante sobre Cauã Reymond no 'Domingão'
- Mariana Morais Ludmilla rebate após virar chacota por se arriscar no inglês
Por Mariana Morais
postado em 25/08/2025 15:56