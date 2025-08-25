Luan e Wanessa cantam coladinhos após surto de Dolabella vir à tona

Wanessa Camargo e Luan Pereira se tornaram o centro das atenções nas redes sociais após dividirem o palco do Domingão com Huck neste domingo (24), interpretando o clássico “É o Amor”, de Zezé Di Camargo e Luciano. O dueto, marcado por troca de olhares e proximidade entre os dois, veio dias após a polêmica envolvendo Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, e movimentou a internet com especulações e memes.
A performance aconteceu após a recente confusão em que Dado, de 45 anos, teria empurrado Luan Pereira, de 22, durante uma confraternização da Dança dos Famosos, ao vê-lo dançando com Wanessa em um bar no Rio de Janeiro. O episódio, que envolveu uma crise de ciúmes por parte do ator, repercutiu amplamente, tornando o reencontro de Wanessa e Luan no palco ainda mais comentado.
No X (antigo Twitter), internautas reagiram com ironia e empolgação ao dueto. “A Wanessa e o Luan cantando colados, agora o Dado quebra tudo”, escreveu um usuário. “Meu Deus, o Luan Pereira e a Wanessa cantando como se tivessem apaixonadinhos após as polêmicas, babado”, comentou outro. A química entre os dois foi notada por muitos, que passaram a torcer por um possível romance. “Wanessa e Luan dariam um casal belíssimo”, opinou uma fã. “Luan Pereira e Wanessa realmente têm uma química”, reforçou outro comentário.
Após a confusão na confraternização, Dado Dolabella usou os Stories para justificar sua atitude, afirmando que tudo não passou de um mal-entendido. Segundo ele, achou que Luan fosse um desconhecido tentando beijar Wanessa: “Na mesma hora eu puxei o cara para trás para afastar da minha namorada e ele tropeçou em alguma coisa e caiu.”
Luan Pereira também se manifestou, dizendo que não fazia ideia de quem era Dado e que o clima entre o elenco sempre foi leve nos bastidores. “Fui lá, peguei [Wanessa], dancei com ela, girei e tal... do nada tomei um empurrão. Tropecei na lixeira, caí no chão e levantei na paz. Nunca tinha ouvido falar dele, não sabia que era ex”, explicou o cantor, que preferiu se afastar do ambiente após o episódio.
Wanessa, por sua vez, buscou encerrar a polêmica. Em nota publicada nas redes sociais, negou ter sido agredida por Dado: “Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito.”
Por Mariana Morais
postado em 25/08/2025 15:51