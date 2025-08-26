InícioColunistas#Mariana Morais
BEIJOU!

Polícia Militar aborda Caetano Veloso em blitz e choca com pedido íntimo

PM não conseguiu agir naturalmente ao se deparar com Caetano Veloso no Distrito Federal

Polícia Militar aborda Caetano Veloso em blitz e choca com pedido íntimo - (crédito: Reprodução/Instagram)
Polícia Militar aborda Caetano Veloso em blitz e choca com pedido íntimo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma blitz da Polícia Militar no último sábado (23), em Brasília, o cantor Caetano Veloso foi abordado de forma inusitada. Um dos policiais responsáveis pela fiscalização pediu para beijar o artista.

A cena foi registrada em vídeo e publicada pelo próprio cantor nas redes sociais nesta segunda-feira (25). Na gravação, o militar, que segurava um bafômetro, se aproxima do carro pelo lado do motorista e pergunta: “Eu posso dar um beijo no senhor?”.

Em seguida, ele se inclina e beija Caetano, que estava no banco da frente. A esposa do cantor, Paula Lavigne, acompanhava o momento no banco de trás.

Após o gesto, o policial se mostrou empolgado e comentou: “Ah que maravilha! Que homem cheiroso!”. Ele ainda abraçou Paula antes de liberar o casal.

Ao deixar a blitz, Paula Lavigne reagiu bem-humorada à abordagem: “É o efeito Caetano”.

O músico baiano havia se apresentado no mesmo dia no Na Praia Festival, realizado às margens do Lago Paranoá, no Setor de Clubes Sul.


Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/08/2025 09:57
x