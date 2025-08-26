Polícia Militar aborda Caetano Veloso em blitz e choca com pedido íntimo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma blitz da Polícia Militar no último sábado (23), em Brasília, o cantor Caetano Veloso foi abordado de forma inusitada. Um dos policiais responsáveis pela fiscalização pediu para beijar o artista.

A cena foi registrada em vídeo e publicada pelo próprio cantor nas redes sociais nesta segunda-feira (25). Na gravação, o militar, que segurava um bafômetro, se aproxima do carro pelo lado do motorista e pergunta: “Eu posso dar um beijo no senhor?”.

Em seguida, ele se inclina e beija Caetano, que estava no banco da frente. A esposa do cantor, Paula Lavigne, acompanhava o momento no banco de trás.

Após o gesto, o policial se mostrou empolgado e comentou: “Ah que maravilha! Que homem cheiroso!”. Ele ainda abraçou Paula antes de liberar o casal.

Ao deixar a blitz, Paula Lavigne reagiu bem-humorada à abordagem: “É o efeito Caetano”.

O músico baiano havia se apresentado no mesmo dia no Na Praia Festival, realizado às margens do Lago Paranoá, no Setor de Clubes Sul.



