Tá rolando? Diego Hypólito e Gil do Virgor surgem em clima de intimidade

Na noite desta terça-feira (26), Diego Hypólito e Gil do Vigor marcaram presença no espetáculo "Wicked", em São Paulo, e chamaram atenção ao chegarem de mãos dadas para prestigiar Glória Groove no papel de Madame Morrible.

A dupla, que vem despertando rumores de um possível romance desde a saída do ex-ginasta do BBB 25, atraiu olhares e comentários na entrada do evento.

Gesto de carinho

Mais cedo, Gil usou as redes sociais para mostrar um presente especial recebido de Diego: uma medalha do instituto que leva o sobrenome do atleta. O gesto reforçou ainda mais os indícios de proximidade entre os dois, que iniciaram a troca de mensagens logo após o fim do confinamento.

Já haviam demonstrado interesse um no outro

Durante sua participação no "Bate-Papo BBB", após ser eliminado do BBB 25, Hypólito comentou sobre a proximidade com Gil do Vigor: “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar”, revelou em entrevista ao Gshow.

Gil também comentou sobre a relação: “Ainda não rolou (o jantar). Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós somos amigos. Da amizade a gente não sabe o que vai se desenvolver, né?”, disse ele durante a comemoração dos 60 anos da Globo.