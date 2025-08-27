Marido de Sasha revela que usa dinheiro de Xuxa; saiba motivo

João Lucas chamou atenção na última segunda-feira (25) ao revelar, com bastante sinceridade, a origem dos investimentos que têm sustentado sua carreira musical, especialmente sua turnê atual.
Durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha", da DiaTV, transmitido no YouTube, o cantor e marido de Sasha Meneghel não hesitou ao contar que recebe apoio financeiro da sogra, Xuxa, e ainda revelou que ganha uma mesada da apresentadora.
"Seu show parece ter bastante investimento", observou Blogueirinha durante a conversa. "Realmente eu gastei muito mais do que eu gostaria...", respondeu João.
Diante da insistência da apresentadora, que questionou a origem do investimento, ele foi direto: "Da Xuxa né? Você achou que vinha de quem?", respondeu ele, aos risos.
João, inclusive, explicou como o processo financeiro é feito. "[Primeiro] é por meio da Lei Rouanet, né? Depois vem da Xuxa, depois chega em mim. Eu ganho uma mesada da Xuxa, a Sasha também, a nossa cachorra também", explicou.
