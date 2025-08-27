Bruno Gagliasso age contra corretor após suposto calote vir à tona

Bruno Gagliasso está envolvido em uma disputa judicial com o corretor Marco Antonio Pinheiro Loureira. O embate teve início após a venda de uma mansão de alto padrão pertencente ao ator, avaliada em R$ 25 milhões. A informação foi revelada pela coluna de Fábia Oliveira nesta quarta-feira (27).
O ator moveu uma queixa-crime contra o corretor, alegando que ele divulgou informações falsas ao afirmar publicamente que foi o responsável pela intermediação da venda, mas que não teria recebido a comissão que lhe cabia.
Bruno contesta a versão, garantindo que a venda foi concluída por meio de outro profissional, e que a participação de Marco não foi determinante.
Segundo Bruno, a alegação do corretor é “uma história falsa e inconsistente”. Em entrevistas a emissoras de TV, Marco chegou a declarar que teria deixado de receber uma comissão de até R$ 3 milhões — valor que, segundo o ator, “é totalmente descolado da realidade”.
Incomodado com a repercussão das falas, o artista acionou a Justiça por crime de difamação, com pedido de aumento de pena devido à exposição midiática do caso.
Em abril, houve uma tentativa de conciliação entre as partes, mas sem sucesso. A queixa-crime foi aceita formalmente em maio, e em julho, o corretor apresentou sua defesa.
Marco nega ter cometido qualquer tipo de ofensa. Em sua versão, ele apenas “se limitou a apresentar fatos, sem adentrar em qualquer tipo de ofensa ou intuito de prejudicar sua imagem”. A próxima audiência já tem data marcada.
