Falidos? Junior Lima expõe dificuldades financeiras em carreira com Sandy

Nesta segunda-feira (25), Junior Lima deu detalhes sobre os bastidores de sua carreira quando ainda fazia dupla com sua irmã, Sandy. Em conversa com Tatá Werneck, no "Lady Night" o cantor revelou que, apesar do sucesso da dupla, nem tudo foi tão tranquilo quanto o público imaginava.

Durante o bate-papo, Junior explicou que, por muitos anos, não se envolvia com a administração financeira. “Eu só pensava em cantar, em fazer o show, em cumprir os compromissos. Os meus pais sempre foram super responsáveis com o dinheiro que a gente ganhava”, disse ele.

O artista contou ainda que, desde cedo, ouviu dos pais que os recursos estavam sendo bem cuidados.

“Meu pai estourou no ano em que minha irmã nasceu, então eu vivi todo esse processo. A gente tinha essa coisa de: ‘Olha, o dinheiro de vocês está sendo bem guardado’. Na época estavam investindo em gado na fazenda", relembrou.

Com o passar do tempo, a relação dele com o dinheiro mudou. “Eu sempre tive uma relação com o dinheiro como consequência do meu trabalho. Tive momentos mais apertados e outros menos, de conseguir administrar, entender como funcionavam as coisas...”, afirmou.

Mesmo com a projeção nacional da dupla Sandy & Junior, Junior não escondeu que houve desafios financeiros.

“Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Tivemos episódios conturbados na adolescência, algumas traições no caminho… Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo.”