Mãe de Zé Felipe rasga o verbo após curtir alfinetada sobre Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para esclarecer a repercussão de uma curtida em um vídeo sobre Virginia Fonseca.

A publicação mostrava a mãe de Zé Felipe dançando ao som de uma música nova do cantor, acompanhada da legenda: "Fazendo o trabalho que a dona Virginia não quer mais fazer. Divulgando o novo álbum do Zé Felipe."

Com a viralização do conteúdo, Poliana decidiu se manifestar. "Na hora que eu abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, falando e me julgando", iniciou ela.

"Fico realmente muito chateada e por isso venho aqui me posicionar mesmo. Não dou conta muito disso. As pessoas perdem às vezes o bom senso e falam as coisas sem pensar", declarou.

A esposa do cantor Leonardo fez questão de reforçar que não houve qualquer indireta para a ex-nora. “Isso não implica em momento algum de eu ter feito algo contra a minha ex-nora. Até porque a relação que a gente tem não é medida em internet. Temos uma relação de muita cumplicidade", explicou.

Poliana também aproveitou para exaltar a importância de Virginia em sua vida familiar.

“Sou muito grata por Virginia, juntamente com o meu filho, Zé Felipe, ter me dado os meus três netos, que são as melhores coisas da minha vida e eu tenho um amor incondicional por aqueles três. Vocês não têm nem ideia”, disse, antes de finalizar com um recado direto:

“Um conselho para vocês: parem de ficar colocando veneno em coisa que vocês não conseguirão destruir.”