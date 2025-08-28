Saída catastrófica de Marcos Mion da Record vem à tona; saiba detalhes - (crédito: Reprodução/Record)

Marcos Mion abriu o coração ao relembrar sua saída da Record, em janeiro de 2021. Hoje à frente do "Caldeirão", na Globo, o apresentador revelou que sentiu-se traído ao ser desligado da antiga emissora e classificou o episódio como um verdadeiro “golpe”.

A declaração veio após anos em silêncio sobre os bastidores do rompimento. Segundo Mion, a demissão o pegou completamente de surpresa, sem explicações imediatas. "Na época, eu não sabia quem tinha feito isso, eu simplesmente tomei um golpe muito grande", iniciou.

"Naquele momento ali, eu fiquei meio sem chão. Sabe quando você tem que seguir seu caminho e se valorizar?”, disse ele, sem mencionar nomes diretamente.

Afinal, quem teria queimado Mion?

No entanto, de acordo com informações do jornalista Leo Dias, o responsável pela saída do comunicador seria Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda" e outros programas da Record. Fontes próximas relataram que os bastidores da relação entre os dois eram conturbados.

Leo Dias detalhou, no programa "Melhor da Tarde", da Band, que Carelli costumava ser excessivamente rígido com o apresentador, inclusive durante transmissões ao vivo.

"Eu acho que o responsável pela demissão do Mion da Record foi o diretor de 'A Fazenda', o Rodrigo Carelli, porque eles brigavam muito", afirmou.

"Rodrigo é muito rígido, não quer que as pessoas fujam do que ele determina. Às vezes o Mion queria improvisar, porque ele é muito disso, do improviso. Poucas pessoas fazem tão bem o ao vivo como o Mion", continuou colunista.

Outro comentarista do programa reforçou o relato, mencionando episódios marcantes nos bastidores da emissora.

“Já teve caso do Mion chorar no ar porque o diretor estava gritando com ele no ponto. Essa caso é um clássico. O Britto Júnior, ex-apresentador da 'Fazenda', revelou que isso já é um hábito do Carelli ficar gritando no ouvido do apresentador”, completou.