Cariúcha detona Marquezine após atitude contra o 'Fofocalizando': 'Vira CLT'

No "Fofocalizando" desta quarta-feira (27), a apresentadora Cariúcha fez duras críticas à atriz Bruna Marquezine. O motivo foi a recusa da artista em conceder uma entrevista à emissora enquanto estava em um aeroporto.

Incomodada com a postura, Cariúcha não poupou palavras e afirmou que figuras públicas devem estar preparadas para lidar com a exposição.

“Vocês que estão se preparando para serem atrizes ou famosos, vocês têm que se preparar também para a imprensa, pra mídia”, disse ela ao vivo, reforçando sua opinião sobre o comportamento da atriz. Em seguida, fez um comentário ainda mais direto:

“É o que eu volto a falar: 'Ah, eu quero ter minha vida privada', então vai estudar pra você ser CLT, advogado ou outra profissão que você não precise expor a sua imagem, porque, infelizmente, é o preço a ser pago. Agora eu tô aqui e vou falar: a gente fica rica e ganha muito bem, graças a vocês. Até com quem me esculhamba, eu sou simpática”.

A declaração causou repercussão nas redes sociais e no próprio estúdio do programa. Thayse Teixeira, que também integra o elenco da atração, discordou da colega e saiu em defesa de Bruna. Para ela, a situação pode ter sido mal interpretada.

“Cariúcha nunca foi abordada por ninguém na rua no momento em que tava lá no telefone. Gente, quando você chega no aeroporto, passa não sei quantas horas num avião, às vezes você não quer falar com ninguém”, ponderou.