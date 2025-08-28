InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Dieckmmann expõe acordo com Alexandre Nero em cenas de casal em 'Vale Tudo'

Atriz usou as redes sociais para reagir aos comentários do público

Dieckmmann expõe acordo com Alexandre Nero em cenas de casal em 'Vale Tudo' - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Carolina Dieckmmann recorreu ao Instagram Stories nesta quarta-feira (27) para esclarecer comentários que surgiram após a exibição de uma cena com Alexandre Nero no remake de "Vale Tudo".

A atriz foi criticada por ter dado risada durante a gravação e, segundo alguns internautas, “ter saído do personagem”. No entanto, ela garantiu que o momento fazia parte de um acordo prévio com o colega de elenco.

“Gente, eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso, porque vocês estão fazendo muitos comentários, tipo, 'Ah, saíram do personagem', 'Não aguentei Carol não aguentando segurar o riso'... Foi nada disso", começou explicando.

Em seguida, revelou que existe um entendimento entre ela e Nero para inserir humor em cenas românticas entre seus personagens.

"Quando a gente tem essas ceninhas assim, principalmente na cama, que é ceninha de casal, de 'Ah, você é isso', 'Ah, porque você implica com o monocromático', é uma ceninha meio de discussão de casal, e a gente combinou de fazer sempre no humor", contou.

A atriz ainda destacou que o tom leve entre Leila e Marco Aurélio tem sido proposital. “Porque aí fica uma briguinha de casal, de gente que se gosta, é uma implicância gostosa. Então essa cena era sobre isso”, detalhou.

Por fim, Carolina celebrou a recepção do público, mesmo diante das interpretações equivocadas. “E eu acho que vocês amaram, né? Porque todo mundo achou, inclusive, que a gente tinha até saído do personagem. Mas a gente não saiu, estava tudo combinado.”

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/08/2025 10:18
