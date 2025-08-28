Dieckmmann expõe acordo com Alexandre Nero em cenas de casal em 'Vale Tudo' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Carolina Dieckmmann recorreu ao Instagram Stories nesta quarta-feira (27) para esclarecer comentários que surgiram após a exibição de uma cena com Alexandre Nero no remake de "Vale Tudo".

A atriz foi criticada por ter dado risada durante a gravação e, segundo alguns internautas, “ter saído do personagem”. No entanto, ela garantiu que o momento fazia parte de um acordo prévio com o colega de elenco.

“Gente, eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso, porque vocês estão fazendo muitos comentários, tipo, 'Ah, saíram do personagem', 'Não aguentei Carol não aguentando segurar o riso'... Foi nada disso", começou explicando.

Em seguida, revelou que existe um entendimento entre ela e Nero para inserir humor em cenas românticas entre seus personagens.

"Quando a gente tem essas ceninhas assim, principalmente na cama, que é ceninha de casal, de 'Ah, você é isso', 'Ah, porque você implica com o monocromático', é uma ceninha meio de discussão de casal, e a gente combinou de fazer sempre no humor", contou.

A atriz ainda destacou que o tom leve entre Leila e Marco Aurélio tem sido proposital. “Porque aí fica uma briguinha de casal, de gente que se gosta, é uma implicância gostosa. Então essa cena era sobre isso”, detalhou.

Por fim, Carolina celebrou a recepção do público, mesmo diante das interpretações equivocadas. “E eu acho que vocês amaram, né? Porque todo mundo achou, inclusive, que a gente tinha até saído do personagem. Mas a gente não saiu, estava tudo combinado.”