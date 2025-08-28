Bella Campos cai no choro e motivo do abalo emocional impressiona

Bella Campos emocionou os seguidores na noite desta quarta-feira (27) ao compartilhar um momento de profunda gratidão e alegria em suas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz apareceu com os olhos marejados, deitada na cama, e revelou que chorou, mas por um motivo positivo.

A protagonista da novela "Vale Tudo", exibida no horário nobre da Globo, disse que foi tomada por um sentimento de felicidade ao refletir sobre a fase atual de sua vida.

"Já pararam de chorar por aí? Que momento. Juro que tô vivendo o momento mais feliz da minha vida e tô muito feliz de não ter desistido mesmo quando tudo estava muito difícil", declarou.

Além do desabafo, Bella aproveitou a publicação para agradecer ao carinho que recebe diariamente do público. “A vida te recompensa quando você tá no caminho do bem. Obrigada a cada um de vocês que vibram pelo meu estar. Obrigada 1000x”, completou.