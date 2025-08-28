Endividada, Isabelle Drummond é processada e imbróglio vem à tona - (crédito: Reprodução/Globo)

Isabelle Drummond está sendo acionada judicialmente por uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil, conforme revelado em documentos obtidos pelo portal LeoDias.

A cobrança é referente à inadimplência de taxas condominiais em um imóvel de sua propriedade localizado no centro do Rio de Janeiro.

De acordo com o processo movido pelo condomínio, a atriz teria deixado de quitar os valores mensais entre abril e novembro de 2024. Há ainda uma pendência adicional relativa ao ano de 2023.

Juntas, as dívidas somam R$ 17.858,16. O valor final, no entanto, pode ser bem maior, já que o condomínio solicita à Justiça a aplicação de uma multa de 1% para cada mês de atraso.

Procurada pelo portal, a equipe jurídica responsável pelo caso afirmou que ainda não conseguiu contato direto com Isabelle Drummond e que há chances de a atriz nem sequer ter conhecimento da ação.

A audiência de conciliação aconteceu nesta terça-feira (26/8), mas a ausência tanto da artista quanto de um representante legal foi registrada. O caso segue em tramitação na Justiça.