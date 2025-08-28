Sheila Mello ingressa na faculdade e curso escolhido impressiona

Sheila Mello surpreendeu os fãs ao revelar que está cursando Psicologia aos 47 anos. A ex-dançarina do grupo "É o Tchan" compartilhou um registro especial ao lado do irmão, Washington Mello, com quem divide a sala de aula na nova jornada acadêmica.

Na publicação feita nas redes sociais, Sheila se emocionou ao descrever a importância desse momento ao lado do irmão.

"Esse clique não representa apenas mais um dia de aula na faculdade de Psicologia, mas sim o registro de uma amizade que atravessa décadas. Mano, já dividimos uma casinha de dois cômodos, somos compadres, sócios… e agora tenho a honra de dividir também a mesma sala de aula com você".

"Foram tantas conversas, incontáveis horas falando sobre nossas dores e amores, tentando compreender, acolher e ajudar um ao outro. E olha onde chegamos: embarcando juntos nesse novo caminho de transformação, que ressoa profundamente com nossa história de vida", escreveu.

Washington, por sua vez, também fez questão de homenagear a irmã e parceira de trajetória. Em sua mensagem, ele exaltou o vínculo entre os dois e celebrou a nova fase.

"Você foi um presente na minha vida loira, presente de aniversário de 2 aninhos, ali veio minha irmã, depois amiga, depois comadre, depois colega de trabalho, chefe, sócia, melhor amiga da vida e agora parceira de trabalhos de Psicologia", iniciou ele.

"É, a vida tem algumas surpresas, aos 49 enfrentar outra jornada acadêmica. Só que estar contigo em mais um capítulo das nossas vidas não é surpresa, é mais uma honra pra juntar a outras tantas de ser seu 'panelinha'. Te amo loira!", declarou o irmão da musa.