Otaviano Costa é hospitalizado às pressas após cirurgia cardíaca

Otaviano Costa precisou procurar atendimento médico após sentir um mal-estar.

O apresentador do "Melhor da Noite", da Band, que há pouco mais de um ano passou por uma cirurgia no coração, usou os stories do Instagram na noite de quarta-feira (27/8) para tranquilizar os seguidores e explicar por que ficará afastado do programa por alguns dias.

“Pessoal, tudo bem? Ontem tive um pequeno mal-estar em Natal/RN, durante evento. Em virtude do meu conhecido caso da cirurgia do coração e por absoluta precaução, vim dar uma olhada nisso, aqui no Sírio Libanês em São Paulo”, contou ele.

Após passar por uma bateria de exames, Otaviano garantiu que está fora de perigo.

“Depois de vários exames, graças a Deus, descobrimos que é nada demais. Porém, por recomendação médica, não apresentarei o nosso 'Melhor da Noite' desta semana. Mas tô aqui maravilhosamente bem e sempre agradecendo a Deus! Semana que vem é nóis (sic) de volta com tudo!”, completou.

Durante sua ausência, a apresentação do programa ficará a cargo da jornalista Pâmela Lucciola, que assumiu interinamente o comando da atração.