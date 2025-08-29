Cissa Guimarães faz desabafo comovente após morte da irmã

Cissa Guimarães se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (28) para prestar uma homenagem emocionante à irmã, Bali Pinheiro Guimarães, que faleceu no último sábado (23). O velório e o enterro ocorreram pela manhã, reunindo familiares e amigos em clima de despedida.

Em um texto comovente publicado no Instagram, a atriz refletiu sobre o luto e agradeceu as manifestações de carinho que tem recebido.

"Hoje foi um dia muito difícil, uma mistura de dor imensa e de alívio por minha irmã ter descansado na luz. E quero, imensamente, agradecer todas as manifestações de solidariedade, amor e carinho com a minha família. Muito obrigada!", escreveu.

A publicação também destacou a importância da união familiar neste momento delicado. "E neste post compartilho com vocês minha família que continua unida no amor, porque, como diz Fernanda Torres, a vida presta! Sigamos juntos, sempre no caminho da luz!", disse Cissa.

Visivelmente abalada, ela reforçou sua gratidão pelo apoio recebido.

"Muito obrigada, muito, e seguirei tentando cumprir minha missão com amor, gratidão e luz! Muito obrigada a todos vocês, preciso muito desta solidariedade, carinho, apoio! Muito obrigada! E muita luz para todos nós!", acrescentou.

Sem entrar em detalhes, a atriz revelou que Bali enfrentava uma doença. "Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", contou.