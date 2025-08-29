Diogo Nogueira faz revelação íntima sobre Paolla Oliveira

Em entrevista ao "TVZ Ao Vivo" nesta quinta-feira (28), comandado por Marina Sena, Diogo Nogueira abriu o jogo sobre como mantém acesa a chama do relacionamento com Paolla Oliveira. A resposta do cantor acabou arrancando suspiros do público.

“Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra gente matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa. Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe?", iniciou ele.

"Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. ‘O que a senhora deseja?’”, contou ele, com os olhos marejados de paixão ao falar sobre a amada.

Romance de longa data

Diogo e Paolla estão juntos desde julho de 2021 e oficializaram publicamente a relação no mês seguinte. Desde então, compartilham momentos românticos e declarações apaixonadas nas redes sociais.

Nas plataformas, o gesto do cantor ganhou elogios e despertou inveja boa em muitos. “Venci! Hahaha, também tenho um Diogo em casa”, escreveu uma internauta. Outra disparou: “Ele não trata ela igual empregada como os nossos maridos fazem, né?”. Já uma terceira brincou: “Os solteiros não têm um dia de paz”.