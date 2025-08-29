Teoria sobre Sandy vem à tona e Lucas Lima reage - (crédito: Globo/Instagram)

Lucas Lima, 42, usou o bom humor para rebater uma pergunta inusitada que recebeu pelas redes sociais nesta quarta-feira (27). Um internauta sugeriu que o músico teria sido o responsável pelo fim da dupla Sandy & Junior, formada por sua ex-esposa e o ex-cunhado.

“Você quem fez a cabeça da Sandy para ela se separar do irmão?”, questionou o seguidor. Sem paciência, Lucas apenas respondeu com um emoji de palhaço e escreveu: “boa noite”. A dupla, composta pelos filhos de Xororó, esteve em atividade por quase duas décadas, entre 1989 e 2007.

reação de Lucas gerou comentários bem-humorados dos seguidores. “Quem viu os bastidores da turnê de 30 anos viu que o Lucas era O MAIS animado pra juntar os dois, tanto que produziu o repertório. Acho que em animação ele só perdia pra Noely”, observou uma usuária.

Outra brincou: “Eu responderia que sim, e que a macumba nunca falha”. Já um terceiro sugeriu: “Eu só bloqueava, não existe castigo pior pra pessoas nas redes sociais do que serem bloqueadas… eles fingem que não ligam, mas ligam sim”.

Tudo em família

Apesar da separação conjugal em setembro de 2023, Sandy e Lucas mantêm uma relação cordial. Foram 24 anos juntos, sendo 15 de casamento, e o casal tem um filho, Theo, de 11 anos. A decisão de se separar foi anunciada em conjunto pelas redes sociais, e os dois seguem amigos.