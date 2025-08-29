Taís Araújo detona rumo de 'Vale Tudo' e autora reage

A autora Manuela Dias quebrou o silêncio nesta quinta-feira (28/8), depois da repercussão de um desabafo feito por Taís Araújo sobre os rumos da personagem Raquel no remake de "Vale Tudo", exibido na faixa das 21h da TV Globo. A fala da atriz movimentou tanto as redes sociais quanto os bastidores da novela.

No Instagram, Manuela publicou um elogio feito pela jornalista Vera Magalhães ao personagem Afonso, interpretado por Humberto Carrão.

“Dois capítulos todinhos de Afonso. É a chance não só de desenvolver esse personagem, mas de Humberto Carrão brilhar. Textões em todas as cenas, Manuella Dias”, escreveu a comentarista. A autora respondeu à postagem de forma discreta, com a frase: “Esse olhar que vale ouro”.

A manifestação veio pouco depois da publicação da entrevista de Taís à revista Quem, em que a atriz revelou ter se assustado com o novo arco de Raquel, personagem que, após conquistar sucesso como empresária, volta a vender sanduíches na praia.

“Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi e também falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, disse Taís.

A atriz também fez questão de destacar a importância da personagem como símbolo de representatividade.

“É urgente que a gente se veja nesse lugar. E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades de contar essa nova narrativa dessa mulher. E quando li, pensei: ‘Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter’. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem que não é escrita por mim”.