Morre, aos 82 anos, a influenciadora Coracy Arantes

A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente chamada de Cora por seus seguidores, faleceu nesta quarta-feira (27), aos 82 anos. A informação foi confirmada pela família em um comunicado divulgado nas redes sociais.

Cora estava internada desde a última quinta-feira (21) devido a uma crise de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). No sábado (23), seu quadro se agravou, exigindo intubação e transferência para a UTI, onde passou a receber cuidados intensivos.

Durante a internação, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e foi diagnosticada com edema cerebral.

Carreira na web

Fenômeno nas redes sociais, Cora iniciou sua trajetória online em 2019, conquistando milhões de admiradores com seu bom humor e carisma. Ao longo dos anos, acumulou 6,5 milhões de seguidores no TikTok, cerca de 300 mil no Instagram e mais de 2 milhões no YouTube.

Seu neto, Gabriel, compartilhou a história por trás do início da carreira de Cora na internet:

“Cora começou nas redes sociais em 2019, quando me pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos. Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva!”.

Ele também deixou uma mensagem emocionada aos fãs: “Hoje ela nos deixa, mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes".