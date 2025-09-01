Homem expõe namoro com Marília Mendonça aos 13 anos e Dona Ruth confronta

O nome de Marília Mendonça voltou aos holofotes após o publicitário Alex Matos afirmar, nas redes sociais, que viveu um namoro com a cantora durante a infância. Segundo ele, o relacionamento aconteceu entre 2007 e 2008, quando Marília tinha apenas 12 anos e ele, 13.
Para comprovar, Alex compartilhou fotos antigas ao lado da artista. “Quem foi minha primeira namorada na infância? Sim, a Marília Mendonça. E continuamos amigos mesmo depois de famosa”, escreveu.
A postagem, publicada no Instagram, rapidamente viralizou e alcançou mais de 500 mil curtidas. As imagens chamaram atenção dos fãs e seguidores, que se surpreenderam com o suposto romance adolescente da eterna Rainha da Sofrência.
Mãe da cantora nega
No entanto, Dona Ruth, mãe da cantora, decidiu se manifestar e desmentiu qualquer envolvimento romântico entre os dois. Em um comentário feito em uma página de notícias, ela foi direta: “Só amizade. Foram criados juntos”.
Se pronunciou
Após a repercussão e o comentário de Dona Ruth, Alex voltou às redes sociais para esclarecer suas intenções. “Fala pessoal! Quero apenas deixar claro que, referente ao post que viralizou da Marília, postei porque senti saudade da Marília Dias, com quem eu convivi e cresci”, justificou o publicitário.
Sem esconder o desconforto com a proporção que a história tomou, ele afirmou que não imaginava que o conteúdo ganharia tanta visibilidade. “Mas, de antemão, não era minha intenção viralizar e tomar toda essa proporção”, garantiu.
