Autora de 'Vale Tudo' teria instaurado 'ditadura' contra críticas ao folhetim - (crédito: Reprodução/Globo)

Os bastidores do remake de "Vale Tudo" continua dando o que falar. Segundo o portal O Dia, a maneira como Manuela Dias, autora do folhetim, tem respondido às críticas não está agradando a TV Globo.

O incômodo, de acordo com fontes ouvidas, cresceu após Manuela supostamente montar uma rede de apoio formada por celebridades para rebater os apontamentos negativos sobre o enredo, inclusive vindos de atores da própria produção, que já não escondem o desconforto com os rumos da história.

Taís Araújo detona rumo de sua personagem

Entre os descontentes, está Taís Araújo. A atriz, que interpreta Raquel na trama, falou à revista Quem sobre o impacto ao descobrir o novo rumo da personagem.



“Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi e também falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, relatou.

Ela também destacou o quanto esperava que Raquel representasse uma narrativa mais potente sobre mulheres negras em posições de sucesso.



“É urgente que a gente se veja nesse lugar. E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades de contar essa nova narrativa dessa mulher. E quando li, pensei: ‘Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter’. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem que não é escrita por mim”.