Claudia Raia expõe filho vestido de Mulher Maravilha e é massacrada

Claudia Raia voltou ao centro das atenções nesta semana após um post envolvendo seu filho caçula, de apenas 2 anos. A atriz causou burburinho ao mostrar o menino fantasiado como a icônica super-heroína Mulher-Maravilha, o que rapidamente dividiu opiniões nas redes sociais.

No vídeo publicado nos stories do Instagram, o pequeno Luca aparece usando capa, tiara e braceletes da personagem.

Em um momento de doçura, ele justifica o acessório: “Para se proteger dos inimigos”, responde à mãe. Claudia, por sua vez, escreveu na legenda: “Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!”.

Com a repercussão nas redes, a publicação logo chegou às páginas de entretenimento e foi alvo de inúmeros comentários críticos.

“Ela faz isso de propósito, para aparecer e criar polêmica do momento”, escreveu um usuário. Outro acusou: “Tentando lacrar às custas de uma criança”. Já um terceiro comentou: “Usando o filho pra ganhar engajamento nas redes... coitada da criança”.