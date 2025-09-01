Lucas Lima pega voo com famosos e faz reflexão curiosa: 'Se o avião cair...' - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Lucas Lima, 42, arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um momento curioso durante um voo. O cantor viajou ao lado de nomes de peso como Tony Ramos, Miguel Falabella e Nicole Bahls e não perdeu a chance de brincar com a situação.

“No meu voo estão Tony Ramos, Miguel Falabella e Nicole Bahls. É daqueles que, se cair, eu nem sou citado na matéria”, comentou ele, bem-humorado.

Viagem a trabalho

O artista, que tem explorado novos caminhos na carreira, agora assume um papel diferente na nova temporada do "Estrela da Casa", exibida pela TV Globo. Com transmissão também pelo gshow e Globoplay, Lucas será o responsável pelas conversas com os eliminados logo após cada episódio.

Em bate-papo recente com a revista Quem, Lucas refletiu sobre o novo desafio e afirmou que a apresentação não é exatamente uma novidade para ele.

“Na real, [apresentar] não é tão estrangeiro para mim. Já fiz alguns trabalhos, apresentei um programa durante a pandemia, mais de 100 episódios, e já fiz teatro, já fui jurado no Caldeirão. Já tenho uma série de experiências como não músico”, declarou.