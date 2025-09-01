Plano de fuga de Hytalo Santos é exposto ao vivo na TV - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil da Paraíba divulgou novas informações sobre o plano de fuga de Hytalo Santos e seu marido, Euro, presos desde o dia 15 de agosto. De acordo com as investigações, os primeiros indícios da tentativa de escapar surgiram ainda durante a viagem do casal para São Paulo, onde ambos foram capturados.

No último sábado (30/8), o Jornal da Band exibiu imagens inéditas que mostram Euro abastecendo um veículo de luxo em um posto de gasolina. O carro, posteriormente apreendido no momento da prisão, aparece também sendo utilizado por ele para ir até uma loja de conveniência.

Enquanto isso, Hytalo Santos se deslocava de avião de Recife para a capital paulista. A viagem aconteceu pouco tempo depois da denúncia publicada por Felca, em que o influenciador foi acusado de envolvimento em um caso de exploração sexual de menores, com forte repercussão nas redes.

O casal teria se instalado em uma residência temporária na cidade, e, segundo as autoridades, o endereço servia como esconderijo até a possível fuga. Carlos Othan, diretor de operações da Polícia Civil da Paraíba, explicou os indícios que apontam para essa intenção.

“Eles estavam sendo investigados. A possibilidade da expedição de um mandado de prisão eminente. Todo esse contexto nos leva à conclusão de que: alocando uma casa, num local que não era convencional, que eles não tinham muitos pertences lá. A gente imagina que seja justamente uma base provisória para que fosse elaborada uma fuga”, afirmou.

Após serem detidos em São Paulo, Hytalo e Euro foram levados para um presídio em João Pessoa (PB). No local, eles estão alocados em uma ala específica destinada a pessoas LGBTQIAPN+, dividindo o espaço com outros três detentos. Visitas são permitidas apenas para advogados e familiares.