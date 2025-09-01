Maíra Cardi acusa Arthur Aguiar de largar filha sozinha e ator reage

Maíra Cardi decidiu esclarecer, nesta segunda-feira (1), a polêmica familiar que tomou conta das redes sociais no fim de semana. A empresária confirmou que a filha do ex-casal, Sophia, de 6 anos, ficou sob os cuidados do pai enquanto ela estava em viagem pela Europa.

Durante a ausência da mãe, Arthur também acabou viajando, deixando a menina temporariamente sem a companhia de nenhum dos dois. A situação só veio à tona quando a pequena ligou chorando para Maíra, revelando que estava se sentindo sozinha.

"Ela ficou com o Arthur. Eu pedi para ele ficar com ela porque ela não podia faltar na aula tantos dias! No segundo dia, ele fez uma viagem sem ela, e ela ligou chorando muito que não queria mais ficar sem ele lá, pois ela está acostumada a dormir somente comigo ou com ele quando está lá!", explicou Maíra ao ser questionada sobre o caso.

Em suas redes, a empresária também comentou o motivo de, após a ligação, Arthur ter reaparecido brincando com a filha.

"Combinamos que ele não viajaria mais sem ela. Ele voltou, e na próxima viagem prometeu que ela vai junto. Diante disso, ela resolveu ficar!", completou. Ela ainda aproveitou para criticar os julgamentos que surgiram na internet.

"Não façam drama em cima disso. Crianças ficam tristes sem os pais. Estranho seria não sentir falta! E eu, como mãe, nem ligar que a filha liga chorando do outro lado do mundo... isso, sim, seria um comportamento estranho! Ele já se desculpou comigo e com ela, está tudo certo. A vida de verdade acontece fora das redes e não nela!", pontuou.

Pouco depois, Arthur Aguiar apareceu nos stories ao lado de Sophia e outros familiares, mostrando que a filha permanece no Brasil e segue sob seus cuidados.