Jornal Nacional: Bastidores da preparação de César Tralli vêm à tona

César Tralli foi anunciado nesta segunda-feira (1/8) como o novo âncora do "Jornal Nacional". A novidade movimentou os bastidores da TV Globo e gerou comemoração entre colegas e familiares.

Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista, fez questão de parabenizá-lo publicamente e prestou uma homenagem emocionante pelas redes sociais.

A apresentadora exaltou o empenho do marido ao longo da carreira. “Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina”, escreveu Ticiane.

Em outro trecho, ela reforçou que o reconhecimento veio por mérito. “Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável”.

Ticiane também destacou os valores que admira no parceiro. “Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão”.

O anúncio

A escolha de Tralli foi anunciada oficialmente por William Bonner. “Estou concluindo meu ciclo profissional aqui no 'JN'. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada vai ser o César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui todas as noites”.

Bonner está de saída do noticiário após quase três décadas. Ele deixa o comando da bancada para focar em novos projetos e ter mais tempo com a família. A partir de 2026, passará a integrar o "Globo Repórter", dividindo a apresentação com Sandra Annenberg.