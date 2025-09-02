William Bonner é surpreendido por equipe do JN após sair do ar - (crédito: Reprodução/Globo)

William Bonner foi surpreendido por uma homenagem da equipe do Jornal Nacional nesta segunda-feira (1º), logo após o encerramento da edição ao vivo do telejornal. O momento especial foi registrado por sua filha, Beatriz Bonemer, e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, o apresentador aparece conversando com Renata Vasconcellos, sua parceira de bancada. Em seguida, os dois trocam um aperto de mãos, as luzes do estúdio se acendem e Bonner é calorosamente aplaudido pelos colegas de equipe, que celebraram sua trajetória de quase três décadas à frente do noticiário.

Durante seu discurso de despedida, o jornalista revelou que a decisão de deixar o "Jornal Nacional" foi cuidadosamente amadurecida ao longo dos últimos cinco anos.

Ele destacou que a pandemia da Covid-19 foi um fator determinante para refletir sobre a mudança de rotina. Segundo Bonner, o desejo de passar mais tempo com a família e priorizar projetos pessoais pesou na decisão.

A saída oficial está marcada para o dia 3 de novembro. A partir de então, César Tralli, atual titular do "Jornal Hoje", assumirá o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos. Já Bonner continuará na Globo, onde passará a comandar o "Globo Repórter" às sextas-feiras, ao lado de Sandra Annenberg, a partir de 2026.