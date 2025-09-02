Carlinhos Maia é acionado na Justiça por propaganda enganosa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Envolvido em uma série de controvérsias nos últimos tempos, Carlinhos Maia voltou a ser destaque, mas, desta vez, o foco não é sua vida pessoal.

Após assumir publicamente uma traição que levou ao fim do casamento com Lucas Guimarães, o influenciador agora figura como réu em um processo judicial.

A ação foi ajuizada no dia 29 de agosto pelo assessor parlamentar Victor Vasconcelos da Silva, que move o processo em conjunto com a empresa de tecnologia Positivo e seu diretor, Igor Lima Fernandes.

O caso envolve, segundo o autor, frustração com serviços não entregues e acusações de publicidade enganosa.

De acordo com o processo, Victor alega que a Positivo falhou na entrega dos serviços prometidos, gerando uma sucessão de decepções descritas como um verdadeiro “calvário de frustrações”.

Ele afirma que tanto a empresa quanto Carlinhos Maia atuaram em conjunto ao promover uma armadilha baseada em promessas vazias e falta de transparência, classificando a situação como uma “propaganda enganosa”.

O autor solicita à Justiça uma indenização no valor de R$ 30 mil por danos morais. Além disso, pede que a Positivo devolva os R$ 697 pagos por serviços que, segundo ele, jamais foram prestados.