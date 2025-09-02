Virginia e Vini Jr. têm romance exposto e detalhe vem à tona

Um jantar em Madrid reforçou os rumores de um possível romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. Na noite desta segunda-feira (1/8), a influenciadora e o atacante do Real Madrid foram vistos juntos na capital espanhola, conforme apuração do portal LeoDias.
Segundo fontes ouvidas pela reportagem, os encontros entre os dois têm ocorrido de maneira reservada, longe dos holofotes.
Ainda de acordo com a publicação, o jogador seria o responsável pelo envio do buquê de flores que Virginia recebeu recentemente, registro que acabou viralizando nas redes sociais. Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a aproximação.
A especulação sobre a vida amorosa da influenciadora ganhou força desde o fim do casamento com Zé Felipe, em maio deste ano. Eles foram casados por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Virginia Fonseca está em Madrid na noite desta segunda-feira (1º/09). A influenciadora e Vinicius Jr jantaram juntos em restaurante da capital espanhola.
Vini Jr também foi o responsável por enviar flores para Virginia na manhã de hoje.
