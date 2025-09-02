Drone atinge rosto de cantora famosa e o pior acontece

A cantora Susana Alvarado, integrante do grupo musical Corazón Serrano, passou por um momento tenso durante uma apresentação realizada no último fim de semana em Chiclayo, na região de Lambayeque, no Peru.
Durante o show, um drone que registrava imagens aéreas do evento acabou colidindo com o rosto da artista.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o equipamento atinge a cabeça da cantora e fica preso em seus cabelos.
Imediatamente, ela foi amparada por backing vocals que estavam no palco e, após a ajuda, conseguiu retornar à apresentação como nada tivesse acontecido.
Nem a cantora, nem os demais integrantes do Corazón Serrano, tampouco os organizadores do evento, se pronunciaram publicamente sobre o incidente.
