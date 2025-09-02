'Corno, frágil, omisso', dispara ex-marido de Carlinhos Maia após traição

Lucas Guimarães usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (1º) para reagir às recentes declarações de seu ex-marido, Carlinhos Maia. No fim de semana, o influenciador admitiu publicamente ter traído Lucas, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Visivelmente abalado, Lucas se mostrou indignado com a exposição da traição e fez um desabafo em vídeo. “Ontem o Carlinhos acabou tomando uma, e quando a cachaça entra, a verdade sai. Lá vai eu, mais uma vez, pagar o preço por me calar demais, ou como sempre sou taxado como corno, frágil, omisso”, declarou.

Ele compartilhou ainda o impacto emocional que vem enfrentando nos últimos meses. “Haja paciência, haja saúde mental, física, pra poder aguentar tudo que eu venho passando durante alguns meses”, afirmou.

Em outro trecho, Lucas criticou o círculo social do ex-marido: “Porque ao redor dele não existe amor, né? Só existe interesse. Isso é uma grande pena, de verdade”. De acordo com ele, apenas ele, os pais e a mãe de Carlinhos seriam exceções.

Lucas também associou o episódio à rotina profissional do ex-companheiro. “E assim também entendo que o trabalho dele acaba fazendo com que ele acaba se envolvendo com outras pessoas”, observou.

Mesmo diante da situação, ele demonstrou maturidade e empatia: “Eu torço muito, vibro muito, que me ajudou muito”.

O influenciador aproveitou para reforçar que sempre foi fiel durante os 15 anos de relacionamento. “Ele não foi o marido perfeito, eu também não fui, mas quem acha que eu já traí, eu nunca traí, tá, gente? Nunca traí, absolutamente”, garantiu.

Ao final do vídeo, Lucas deixou uma reflexão sobre o término: “E nosso relacionamento chegou no momento que a gente precisa ver que amar também é deixar ir. Amar e também deixar o outro viver as suas escolhas. Tá aí uma coisa que eu não vou é me calar mais por nada”.