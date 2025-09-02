Anitta toma atitude contra Carlinhos Maia após intolerância religiosa

A cantora Anitta deixou de seguir o influenciador Carlinhos Maia no Instagram após um episódio polêmico no "Rancho do Maia" nesta última segunda-feira (1º).

No vídeo, participantes do evento promovido pelo influenciador ironizam elementos de religiões como candomblé e umbanda, o que gerou acusações de intolerância religiosa nas redes sociais.

Durante o quadro, influenciadores como Rico Melquiades e Patixa aparecem vestidos de branco, encenando rituais como banhos de folhas e jogo de búzios, em tom de humor. Em outro momento, o influenciador Gordão da XJ chega ao cenário para uma "consulta" e reage com agressividade.

“Eu sou cristão, esse negócio não vem pro meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu. Antes de tudo, tá repreendido, eu quero saber se minha ex vai voltar ou não”, disse ele.

Público não gostou

A encenação foi duramente criticada por internautas, que apontaram desrespeito às religiões de matriz africana. “É um desserviço. Acho de extrema irresponsabilidade usar religião alheia como entretenimento”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “Podre nojento”, comentou outro. “O show de intolerância religiosa nesse Rancho do Carlinhos Maia”, criticou mais um.

Carlinhos reage

Anitta, que até então seguia o colega de longa data, decidiu deixar de segui-lo. Sem comentar o assunto, Carlinhos Maia retribuiu o unfollow. Vale lembrar que a cantora já enfrentou episódios de intolerância religiosa, inclusive ao lançar um clipe inspirado no candomblé.