Anitta toma atitude contra Carlinhos Maia após intolerância religiosa

A cantora Anitta deixou de seguir o influenciador Carlinhos Maia no Instagram após um episódio polêmico no "Rancho do Maia" nesta última segunda-feira (1º).
No vídeo, participantes do evento promovido pelo influenciador ironizam elementos de religiões como candomblé e umbanda, o que gerou acusações de intolerância religiosa nas redes sociais.
Durante o quadro, influenciadores como Rico Melquiades e Patixa aparecem vestidos de branco, encenando rituais como banhos de folhas e jogo de búzios, em tom de humor. Em outro momento, o influenciador Gordão da XJ chega ao cenário para uma "consulta" e reage com agressividade.
“Eu sou cristão, esse negócio não vem pro meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu. Antes de tudo, tá repreendido, eu quero saber se minha ex vai voltar ou não”, disse ele.
Público não gostou
A encenação foi duramente criticada por internautas, que apontaram desrespeito às religiões de matriz africana. “É um desserviço. Acho de extrema irresponsabilidade usar religião alheia como entretenimento”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “Podre nojento”, comentou outro. “O show de intolerância religiosa nesse Rancho do Carlinhos Maia”, criticou mais um.
Carlinhos reage
Anitta, que até então seguia o colega de longa data, decidiu deixar de segui-lo. Sem comentar o assunto, Carlinhos Maia retribuiu o unfollow. Vale lembrar que a cantora já enfrentou episódios de intolerância religiosa, inclusive ao lançar um clipe inspirado no candomblé.
No Rancho do Maia, Carlinhos Maia registra subcelebridades usando religiões de matriz africana como instrumento de piada. pic.twitter.com/TgdGn6CppA— Antenados (@canalantenados) September 2, 2025
