Ex-atriz da Globo é encontrada em condições precárias na própria casa - (crédito: Reprodução/Deise Falci)

Uma operação de resgate mobilizou a Polícia Civil de Porto Alegre (RS) nesta quarta-feira (3/9), após um chamado envolvendo maus-tratos a animais em um apartamento da cidade.

O que começou como uma ação rotineira revelou uma realidade ainda mais chocante: além de quatro cães e dois gatos vivendo presos há meses, os agentes encontraram uma idosa em condições sub-humanas.

O resgate, acompanhado pela protetora de animais Deise Falci, revelou que os bichos até tinham acesso a comida e água. No entanto, estavam confinados há um longo período.

A moradora do imóvel, visivelmente debilitada, surpreendeu os policiais ao se identificar. Horas depois, ela foi reconhecida: trata-se de Rejane Schumann, atriz de 74 anos com passagem marcante por novelas da Globo nos anos 70.

Rejane integrou o elenco de títulos como "O Astro" (1970), "Dancin’ Days" (1978) e "Pai Herói" (1979), além de ter atuado como jornalista e escritora. A situação em que foi encontrada gerou comoção entre os agentes e a equipe de resgate.

Deise Falci relatou o impacto do que presenciou: “Quando chegamos lá, quem estava mais em maus-tratos, era a própria senhora do que os animais. Ela estava com muita fome, os animais tinham ração, mas ela não tinha nada. A geladeira estava completamente vazia, não tinha nada”, contou a ativista em vídeo publicado nas redes sociais.

Apesar da aparente demência e falta de autocuidado, Rejane não deixou que os animais passassem fome — mesmo ela mesma vivendo em total escassez. Segundo Deise, a atriz estava há meses sem tomar banho e em visível estado de abandono.

Diante da situação, uma força-tarefa será organizada para realizar a limpeza do imóvel da artista, que já está recebendo apoio emergencial. Os animais foram retirados do local e encaminhados para um abrigo, onde devem receber os cuidados necessários.