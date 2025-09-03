Rafael Ilha ameaça filho de Gugu após notificação extrajudicial

A tensão entre Rafael Ilha e a família de Gugu Liberato voltou a esquentar.

Em um vídeo publicado nesta terça-feira (2/9) no YouTube, o ex-integrante do grupo Polegar revelou que foi notificado extrajudicialmente por João Augusto Liberato, filho do apresentador, e respondeu com ataques verbais e ameaças.

Segundo Rafael, a notificação mencionava diretamente declarações que ele fez sobre as circunstâncias da morte de Gugu.

“Narrou que a razão da morte do apresentador divulgada na mídia, acidente doméstico, não era verdadeira. Deduzindo, inclusive, que seu filho, João Liberato, poderia ser o responsável pelo fatídico acidente”, disse o cantor ao ler o documento.

O conteúdo legal, assinado por um advogado identificado apenas como Dr. Carlos, ainda destacava a gravidade da acusação:

“Houve, pois, acusação grave contra o filho de Gugu, qual seja de que João Liberato teria empurrado o apresentador, causando sua morte. O que foi dito sem se mencionar quaisquer provas”.

Rafael, no entanto, respondeu à notificação com indignação e insultos.

“João, seu moleque. Eu acho o que quiser achar, eu penso o que quiser pensar. Eu só tenho que ter cuidado com as coisas que vou falar e do jeito que vou falar. Eu não tenho medo de você e dos seus processos. Isso cabe ao senhor também, Dr. Carlos [fingiu cuspir]”, disparou.

Desafiando a família do comunicador, ele questionou a razão da preocupação com suas declarações: “Por que você está preocupado com a minha pessoa, com as coisas que eu digo, se não invenções, especulações? Se é tão mentira assim, por que você está preocupado?”.

Ilha ainda fez menção ao passado, insinuando que conhece mais sobre Gugu do que o próprio filho. “Bem antes de você nascer, eu já trabalhava e conhecia o seu pai. Bem antes de você estar congeladinho, esperando pra ser inseminado, eu já conhecia muito mais da vida dele do que você pode imaginar”.

Em tom ainda mais agressivo, Rafael lançou uma ameaça direta caso receba outra intimação: “Só vou falar uma coisa pra você e sua família: não me mandem a terceira, não façam a besteira de me mandar a terceira notificação extrajudicial".

"Um é pouco, dois é bom, três é demais. Porque aí, eu não vou jogar merda no ventilador, não. Vou jogar o saco de bosta de 50 quilos. Vai sobrar pra ele, pra mãe, pra amigo, pra tia, pra tio, pra porra toda. Aí, eu quero ver. (...) Vocês não sabem do que sou capaz”, finalizou ele.