Isabelle Drummond 'enaltece' Zé Felipe em aparição e motivo vem à tona

Em rara aparição, Isabelle Drummond 'enaltece' Zé Felipe e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Isabelle Drummond surpreendeu os seguidores ao surgir se divertindo ao som de “Só Tem Eu”, sucesso de Zé Felipe, em seus stories no Instagram. O momento descontraído gerou repercussão nas redes sociais, mas o gesto tem um motivo especial por trás.

O vídeo, publicado na última terça-feira (2), mostra a atriz dançando enquanto se preparava para o tapete vermelho da 82ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza. Ao fundo, o hit do cantor embala a produção da artista, que vive a fase de imersão para um novo trabalho na TV.

A escolha da trilha sonora está diretamente ligada ao universo de sua próxima personagem. Isabelle integrará o elenco de "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da Globo, que terá como cenário principal o mundo da música sertaneja.

Na trama, ela interpretará Naiane, marcando seu retorno às novelas após um hiato de seis anos.

Além de Isabelle, a produção contará com nomes como Gabz, Leandra Leal, Isadora Cruz e Felipe Bragança, prometendo uma narrativa embalada por drama, romance e muita música.



