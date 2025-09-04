Daniel Rocha vira motoboy e faz desabafo: 'Pouca valorização'

Daniel Rocha usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para compartilhar um relato intenso sobre sua recente experiência como entregador de pizza.

O ator decidiu vivenciar a rotina de um motoboy durante cinco dias como preparação para um novo papel de novela, e aproveitou para fazer uma reflexão profunda sobre o ofício da atuação e a valorização de profissionais que vivem na invisibilidade social.

“Passei cinco dias vivendo como entregador, uma das classes mais importantes e, ao mesmo tempo, mais invisíveis da nossa sociedade”, escreveu ele nos stories do Instagram.

Segundo Daniel, apesar do curto período, a vivência foi transformadora. “Gostaria de ter ficado mais tempo, mas a pressa e a falta de verba no audiovisual têm reduzido o tempo de preparação dos artistas”, desabafou.

O ator também apontou o risco de retratar profissões sem conhecimento real. “Não é só colocar uma roupa, subir numa moto e dizer ‘tô pronto’. Isso seria reduzir toda uma classe a um estereótipo. É injusto”, afirmou.

Em tom crítico, Daniel questionou ainda o espaço ocupado por personalidades sem formação em atuação que hoje são escaladas em produções apenas por serem famosos.

“Infelizmente, a profissão foi invadida por quem nunca estudou ou se entregou ao processo. Gente que confunde fama com atuação. E isso banaliza a arte”, disparou.

Durante a preparação, o ator dividiu as entregas com profissionais da área e conheceu de perto suas rotinas e desafios.

“Achei que aprenderia a entregar comida, mas aprendi sobre luta, companheirismo e gratidão. Foi uma verdadeira aula de vida”, concluiu Daniel, agradecendo aos colegas motoboys com quem conviveu.