Mãe de Zé Felipe toma atitude após Virginia ser pega no pulo com Vini Jr. - (crédito: Instagram/SBT)

Poliana Rocha chamou atenção nas redes sociais após interagir com uma publicação sobre o suposto affair entre Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Jr.

A famosa, que é mãe de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, curtiu um post de uma página de celebridades que comentava o passeio de iate da dupla em Marbella, na Espanha.

A curtida, claro, não passou em branco pelos fãs mais atentos e logo virou assunto. Muitos usuários lembraram que Poliana já havia feito algo semelhante quando surgiram boatos sobre o filho, Zé Felipe, e a cantora Ana Castela.

“Assim como ela curtiu quando saiu do Zé com a Ana Castela, e tá tudo certo! Estão separados, deixa o povo viver”, escreveu uma seguidora nos comentários.

Virginia e Vini Jr. passaram o dia curtindo o litoral espanhol ao lado de amigos e foram flagrados deixando a embarcação separadamente.

As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, reforçaram os rumores de que os dois estariam se conhecendo melhor após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe, encerrado oficialmente em maio.