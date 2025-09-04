João Guilherme debocha de 'decadência' na carreira de Rafael Cardoso

João Guilherme, 23 anos, não deixou passar em branco uma publicação que circulava no X (antigo Twitter) envolvendo o ator Rafael Cardoso, de 39.
Na postagem, Cardoso era apontado como possível participante da próxima edição de "A Fazenda" e chamado de “ex-galã da Globo”, o que rendeu críticas entre os usuários da rede social.
Ao ver a imagem com a legenda “O decair desse homem foi o MAIOR glow down de todos os tempos”, o filho do cantor Leonardo reagiu com ironia. João compartilhou o post e disparou: “A força de um cropped…”, em tom de deboche.
Mas o que rolou?
A provocação faz referência direta a um episódio polêmico de meses atrás.
Na ocasião, Rafael Cardoso compartilhou um vídeo do humorista Nego Di — condenado em junho a mais de 11 anos de prisão por estelionato — que fazia comentários homofóbicos sobre o look usado por João Guilherme durante a Semana de Moda de Paris.
Na época, o ator surgiu no evento com um cropped estiloso que virou assunto nas redes sociais.
Cardoso, ao compartilhar o vídeo, demonstrou concordar com os comentários de Nego Di. “Bah, Negão, estou contigo”, escreveu o ator na legenda.
Após a repercussão negativa e críticas do público, ele voltou atrás, alegando que não teria assistido ao conteúdo antes de repostá-lo. Rafael também afirmou que entrou em contato com João para pedir desculpas.
