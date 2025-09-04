Zé Felipe toma atitude após Virginia e Vini Jr. curtirem tarde juntos

O nome de Zé Felipe voltou a circular nas redes sociais nesta semana por conta de uma publicação enigmática em seu perfil oficial.

Enquanto sua ex-mulher, Virginia Fonseca, curtia um dia de sol ao lado de Vinicius Jr. em Marbella, na Espanha, o cantor compartilhou um trecho da música “Se Eu Não Tivesse Ido”, faixa presente em seu novo álbum.

A escolha da canção chamou atenção dos fãs pelo teor melancólico. “E nada é mais difícil que viver sem ti / Sofrendo pela espera de te ver voltar / O frio do meu corpo pergunta por ti / E não sei onde estás / Se não tivesse ido / Eu era tão feliz”, diz o trecho divulgado por Zé Felipe nos stories do Instagram.

A publicação aconteceu no exato momento em que aumentaram os rumores de um suposto romance entre Virginia e o jogador do Real Madrid. Os dois foram flagrados desembarcando de um iate de luxo ao lado de amigos, após um passeio em alto-mar na costa espanhola.

As imagens, divulgadas com exclusividade pelo portal LeoDias, mostram Virginia saindo primeiro da embarcação, acompanhada por amigos influenciadores.

Pouco depois, Vinicius deixou o local cercado por seguranças, mas não escapou do assédio dos fãs que o aguardavam por fotos.

Nas redes sociais, o suposto affair virou assunto e dividiu opiniões.

Muitos internautas, especialmente os que acompanhavam o relacionamento anterior do casal, não esconderam o desconforto com a exposição e criticaram o que consideraram uma transição “rápida demais” após o término do casamento, oficializado em maio deste ano.