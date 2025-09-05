Virginia recebe presente romântico misterioso e dispara: 'Quero te amar'

Virginia Fonseca voltou a gerar polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (4) após surgir nos stories do influenciador Lucas Guedez interpretando uma música romântica.

De volta de uma viagem com amigos pela Espanha, a apresentadora apareceu cantando “É Hit”, sucesso de Léo Foguete e Felipe Amorim.

No trecho registrado, Virginia cantarolou os versos: “Te amar / Eu não sou de falar, mas eu quero te amar / Eu não sou de ficar, mas eu quero ficar / Ficar contigo quando o sol se for e quando ele voltar.”

Diante da performance, Lucas não perdeu a chance de brincar: “Vish, pesou”, disparou em tom de deboche, como quem suspeita de indireta.

Presente de origem misteriosa

Pouco antes do vídeo, a influenciadora havia mostrado que recebeu mais um buquê de flores ao deixar a Espanha, o que reacendeu os rumores de um possível envolvimento com Vini Jr. Internautas especulam que o presente tenha sido enviado pelo jogador do Real Madrid.

Flagrados juntinhos

Os boatos ganharam ainda mais força após os dois serem flagrados juntos em Marbella, na última quarta-feira (3). Virginia e Vini foram vistos deixando um iate de luxo na companhia de amigos, e a imagem rapidamente viralizou, aumentando o burburinho em torno de um possível novo casal.