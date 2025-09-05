Paolla Oliveira alfineta Virginia: 'Valores diferentes'

Paolla Oliveira, 43, comentou pela primeira vez sobre Virginia Fonseca, 26, assumir o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026.
A atriz falou sobre a transição em entrevista ao videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, apresentado por Maria Fortuna e exibido nesta quinta-feira (4).
“Alguém ia ter que assumir. Tem que ser. A Grande Rio tem 30 e poucos anos de história escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar ou apontar, eles sabem o que estão fazendo”, afirmou Paolla, atualmente no ar como Heleninha no remake de “Vale Tudo”.
A atriz também revelou como foi sua breve interação com Virginia. “Vou estar lá, vou passar a faixa para ela, não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes”, declarou.
Paolla destacou ainda que evita opinar para não reforçar rivalidades femininas. “Apesar de que eu não conheço Virginia, não tive nenhum contato com a Virginia, só conheço a pessoa pública dela. Então as pessoas públicas são bastante diferentes".
"E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar falha no sentido de que vai ser só para criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. Pra quê?”, pontuou.
Mesmo ressaltando as diferenças, a atriz fez questão de desejar sorte à sucessora.
“Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assuma esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, para além disso, com as mulheres”, finalizou.
Virginia foi anunciada como nova rainha da Grande Rio no fim de maio. Em 2026, fará sua estreia na Marquês de Sapucaí, ocupando o cargo que pertenceu a Paolla Oliveira.
PAOLLA SIMPLESMENTE ACABANDO COM A VIRGÍNIA COM CLASSE pic.twitter.com/LK1sZ6w7wL— vivi roitman (@paollaitgirl) September 4, 2025
