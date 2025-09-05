Ana Rosa faz desabafo comovente após perder a filha durante gravações de novela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Rosa foi a convidada especial do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quarta-feira (3).

Durante a participação, a atriz relembrou momentos marcantes de sua trajetória profissional e falou pela primeira vez com mais profundidade sobre o trágico acidente que tirou a vida de sua filha Ana Luísa, em 1996.

Na época, Ana estava no ar na novela "História de Amor", escrita por Manoel Carlos, e revelou como lidou com a dor em meio às gravações.

“Eu estava fazendo 'História de Amor' e, no dia que a Aninha foi atropelada, eu tinha inclusive gravação no dia seguinte. Eu fui para o estúdio, gravei e, depois dela ter sido enterrada, o Maneco me ligou e disse assim: 'Ana, você quer dar uma saída, respirar um pouco?'", iniciou.

"Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, mas aí eu aceitei. E aí ele me deu, acho que dez dias, eu viajei, fui para casa de parentes e tal, para arejar e ver minha caçula”, relatou Ana Rosa.

Emocionada, a atriz também refletiu sobre como enfrentou o luto e de onde tirou forças para continuar. “O que me deu força, em primeiro lugar, eu tive oito filhos. Com a Ana, eram sete, e eu já tinha perdido um no primeiro casamento", contextualizou.

"Então, eles eram seis, e depois da Ana, a minha caçula ainda precisava muito de mim. Os outros eram um pouquinho mais independentes, mas ela, não. Isso me deu muita força”, compartilhou.

Além do apoio familiar, Ana destacou o papel da espiritualidade e da terapia em sua recuperação emocional. “Eu fiz terapia, que é muito importante também, e agradeço a Deus pela minha fé. Então, isso me deu muita força, minha fé, o trabalho e a terapia”, concluiu.