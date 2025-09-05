Zé Felipe rejeita Virginia após ser colocado contra parede; veja

Zé Felipe voltou a ser assunto nas redes sociais após sua passagem pela Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Durante uma entrevista à rádio Band FM, o cantor foi desafiado com uma pergunta sugestiva sobre sua vida amorosa.
Sem perder o bom humor, o sertanejo respondeu ao questionamento do repórter: “Beijar uma amiga ou beijar uma ex?”. Surpreso, ele respondeu sem muitas delongas: “Beijar uma amiga, né?”.
O bate-papo seguiu com o jornalista comentando: “Porque, afinal de contas, pode ser uma amizade colorida, certo? Tá beijando muito na boca”. Zé, então, desconversou: “Tô nada. Pois é, cê viu o tanto que nóis [sic] tá bebendo, não tá dando nem tempo”.
A fala repercutiu rapidamente nas redes e gerou reações diversas. “Ele não quer ver a Virgínia nem pintada de ouro”, ironizou uma internauta. Já outra usuária do Instagram opinou: “Ex é repetir figurinhas, se não deu certo, melhor nem pensar né”.
O flagra
O burburinho acontece justamente quando Virginia Fonseca, ex de Zé Felipe, foi flagrada curtindo um passeio de iate ao lado de Vini Jr., na Espanha. O momento reacendeu os rumores de que a influenciadora e o craque do Real Madrid estariam vivendo um romance.
