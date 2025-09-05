Luana Piovani relata perrengue e reclama de 'gastança' em viagem à Noronha - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luana Piovani está curtindo férias em Fernando de Noronha ao lado dos filhos, mas a viagem tem sido marcada por contratempos. A atriz usou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (4/9), para desabafar sobre a crise de abastecimento de água na ilha.

Segundo Luana, a situação está longe do ideal. “Falei que aqui tava meio caótico, né? Ontem a gente saiu para comprar água, não tem água para comprar. Está sem água na ilha, não conseguimos comprar galões de água”, relatou.

Além da escassez, a artista criticou os valores cobrados pelas garrafas disponíveis. “Sabe quanto custa uma garrafa de 1,5 l? De R$ 13 a R$ 15. Como você sobrevive com três crianças? Quantas garrafas dessas vai comprar por dia? Você chega nos supermercados e não tem água grande pra vender”, reclamou.

Ela também apontou a falta de transparência na distribuição do produto. “Mas o que a gente fica sabendo? Que anteontem chegaram 1,5 mil litros de água no porto. Sumiu, os moradores nem souberam. Você imagina como é ser morador aqui, pagar o preço caríssimo pra tudo”, desabafou.

Em outro trecho da publicação, Luana abordou mais dificuldades enfrentadas por quem vive na ilha.

“Meus filhos são amigos das crianças. Elas estavam falando que talvez hoje não tenha aula porque vai ter uma pequena manifestação, alguma coisa assim, porque está sem ar-condicionado. Só que só tem um técnico na ilha que os instala”, contou.

A atriz prosseguiu com uma crítica direta à desigualdade de prioridades: “E adivinha o que ele tá fazendo? Arrumando todos os ares-condicionados das pousadas de Noronha, e a escola que se dane. Porque, com certeza, ele tá ganhando mais da pousada do que o que o governo paga”.

Por fim, ela fez uma análise mais ampla da situação. “Entende o que eu quero dizer com caótico? A ilha vai crescendo muito desordenadamente e as coisas não estão preparadas pra isso. Então, a população está vivendo complicações”, concluiu.