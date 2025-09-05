Adriane Galisteu desabafa sobre namoro com Senna e confirma documentário

Em entrevista ao "Lady Night" nesta quinta-feira (4), Adriane Galisteu protagonizou uma conversa emocionante com Tatá Werneck. Ao longo da entrevista, a apresentadora refletiu sobre as perdas que marcaram sua trajetória e como conseguiu encontrar forças para seguir em frente.

Durante o bate-papo, Tatá mencionou os momentos difíceis vividos por Adriane, como as mortes do pai, do irmão e de Ayrton Senna, e elogiou a forma como ela conseguiu se reerguer. Em resposta, Galisteu compartilhou uma reflexão sobre a importância de viver o presente:



“Com as perdas fora de hora, meu pai, Ayrton, meu irmão, aprendi que a gente tem que viver o agora, não é amanhã, é agora. Então, realize seus sonhos, faça o que tem vontade, aproveite o que você tem”, declarou.

História de amor com Senna e documentário

A conversa também trouxe à tona lembranças do relacionamento com o piloto. Adriane comentou que viveu momentos únicos ao lado de Ayrton Senna: “A gente sabe tudo o que ele era, mas como homem, como namorado, como pessoa, eu posso contar e eu posso dizer que ele é ainda melhor”.

Ela aproveitou a oportunidade para contar sobre um novo projeto pessoal: um documentário onde relembra sua história ao lado de Senna.

“Está sendo muito emocionante poder reviver e poder contar essa história para uma geração nova que também merece e a minha história também merece ser contada, acho que vocês vão gostar”, completou.