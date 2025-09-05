Cabelinho reage após fã ser atingida com balde na cabeça em show

Cabelinho reage após fã ser agredida com balde na cabeça - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Cabelinho continua enfrentando desdobramentos judiciais relacionados à polêmica "chuva de balde", que aconteceu em um show no Via Music Hall, em novembro de 2024. No último dia 20 de agosto, o cantor apresentou sua defesa em uma das ações movidas contra ele.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a jovem Yasmin dos Santos Vargas pede R$ 25 mil por danos morais após ter sido atingida por um balde lançado durante a apresentação. Ela precisou ser levada de ambulância até uma UPA e levou três pontos no couro cabeludo.

Não se considera culpado

Na manifestação enviada à Justiça, Cabelinho afirmou que não deveria ser responsabilizado. Segundo o funkeiro, os verdadeiros réus deveriam ser os frequentadores que arremessaram os objetos para o alto.

Ele também alegou que qualquer frase dita durante o show fazia parte da performance artística. A suposta declaração “É hora dos baldes voar”, segundo o artista, seria apenas uma expressão de palco, sem a intenção de ser interpretada literalmente pelo público.

Cabelinho argumentou ainda que o ocorrido reflete um contexto cultural de desordem juvenil, já existente antes de sua apresentação.

Além disso, reforçou que não existe relação de consumo entre ele e Yasmin, sustentando que tal vínculo caberia apenas ao Via Music Hall, também acionado no processo.

Outro processo pelo mesmo motivo

O episódio, no entanto, não resultou apenas nessa ação. Outras pessoas processaram o cantor pela mesma noite de confusão. Em um dos casos, Cabelinho já foi condenado a indenizar o fã Mauricio Benedicto Medeiros da Silva, embora tenha recorrido da decisão.