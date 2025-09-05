Barraco ao vivo quase acaba em tragédia com repórter do SBT

Uma reportagem ao vivo no programa "Alô Juca", da TV Aratu, afiliada do SBT, terminou em confusão e tensão nesta quinta-feira (4).
O que começou como uma cobertura de um conflito familiar rapidamente saiu do controle quando duas irmãs começaram a trocar agressões em frente às câmeras.
Empurrões, dedos apontados e ameaças marcaram a cena transmitida para todo o público. Diante da escalada do confronto, o repórter Diego interrompeu a entrevista para tentar conter a briga e evitar algo mais grave.
O caso, segundo informações do noticiário, não é recente e já foi parar na Justiça. A disputa familiar se estende para além das duas mulheres envolvidas no bate-boca, incluindo ainda a mãe e uma sobrinha, o que teria agravado ainda mais o clima entre elas.
Do estúdio, o apresentador Marcelo Castro acompanhava tudo ao vivo e reagiu com surpresa e indignação. "Chama a polícia aí, gente. Pelo amor de Deus. Tira esses capetas daí, Diego. Separa Diego!", exclamou, visivelmente alarmado com a situação que tomava conta do programa.
MEU DEUS! Repórter separa briga de irmãs que brigam ao vivo no #AloJuca ??????????????? pic.twitter.com/QJEmqIApVY— Brenno (@brenno__moura) September 4, 2025
