Piovani cutuca Gagliasso e Ewbank ao expor problema em Noronha

De passagem por Fernando de Noronha, Luana Piovani usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para fazer um desabafo sobre as dificuldades enfrentadas por quem vive na ilha.

A atriz, que costuma compartilhar suas impressões de maneira direta, denunciou a escassez de recursos essenciais e apontou desigualdades que, segundo ela, são ignoradas.

Durante o relato, Luana destacou os preços altos que os moradores precisam enfrentar no dia a dia, como se fossem turistas.

“As pessoas aqui em Noronha pagam os preços dos turistas para todas as coisas da ilha. O fenômeno de Noronha é uma ilha que não te oferece recursos de sobrevivência, como, por exemplo, a água doce. É um lugar maravilhoso, é um paraíso, mas quase tudo tem que vir do continente”, comentou.

A crítica também se estendeu à concentração de poder aquisitivo nas mãos de forasteiros que, segundo a atriz, pouco se conectam com a realidade local.

“As pessoas que são endinheiradas são os donos de fazenda que vêm muitas vezes do Rio de Janeiro, de São Paulo, algumas vezes de Recife, algumas vezes de Brasília”, disse ela.

Ainda durante o desabafo, Luana mencionou um episódio que testemunhou recentemente: “Por exemplo, ontem eu tava no porto e eu vi um navio chegando carregado com o quê? Água? Não. Sacos de areia. Adivinha para quê? Pra fazer construções”, relatou, visivelmente incomodada com a cena.

Nos comentários da publicação, uma internauta decidiu provocar Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, questionando com ironia o silêncio do casal em meio às denúncias. “Onde estão os defensores da ilha?”, indagou a seguidora.

Sem deixar a provocação passar, Luana respondeu com um tom ácido: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”, alfinetou, reacendendo a tensão com os colegas de profissão que já demonstraram interesse por Noronha em outras ocasiões.